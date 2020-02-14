Добавить инструменты цитирования для visual editor

Нужно разработать плагин который будет выводить звездочки оценки по шорт коду Мне нужен плагин который позволит мне устанавливать в одной записи вордпресс в нескольких местах звездочки чтобы люди ставили оценку. Например у меня статья про ретйинг фабрик ...