Парсинг товаров для интернет-магазина

Нужно спарсить товары определенных производителей с двух сайтов https://www.hausdorf.ru и https://osmin.ru

Кроме обычного списка (картинки, цены,описания, характеристики и т.д.) нужны файлы инструкций и схем, они есть у некоторых товаров в формате pdf.

При импорте товаров с разных сайтов не должны дублироваться характеристики товара, только добавляться варианты.

На выходе должен быть файл для импорта в CS-Cart.

Могу дать доступ к тестовому сайту для экспериментов.