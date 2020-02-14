Улучшить показатели в Google PageSpeed Insights

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки181 просмотр
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Здравствуйте.

Хотелось бы улучшить показатели сайта https://oturizme.info/ в Google PageSpeed Insights, особенно мобильного варианта.

Если есть идеи, как это реально можно сделать, оставляйте заявку с указанием цены и желательно с кратким описанием, что будет сделано.

4 года назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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