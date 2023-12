Сайт с каталогом, админкой и личным кабинетом пользователя с корзиной.

Почему-то перестал работать сайт, при входе скачивает html файлы страниц, а внутри на некоторых страницах, которые загружаются ошибка: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in [b]/home/romi/ok-mnenie.ru/blog2/wp-includes/plugin.php[/b] on line [b]600[/b]