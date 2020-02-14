Сайт с каталогом, админкой и личным кабинетом пользователя с корзиной.

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок220 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Сделать парсер для парсинга каталога товаров с сайта mytheresa.com для работы с csv файлом каталога и БД сайта. Включая перерасчет стоимости.
  • Сделать админку для работы с листингом, csv файлом каталога (изменения через админку приоритетные). Для создания подборок (групп товаров).  Для работы с заказами.
  • Организовать структуру каталога товаров на сайте. (Можно использовать html шаблоны, шаблон куплю какой скажете).
  • На сайте также должна быть типовая страница для статики. Для создания информационных страниц.
  • Сделать личный кабинет и корзину для покупки товаров. Можно использовать готовые решения типа jCart
  • Протестировать платежи с эквайрингом альфабанка (тестовый доступ есть) и по факту одобрения платежей подключить рабочий доступ.
Предложения по тому какие готовые решения использовать приветствуются. Приветствуется опыт работы с сайтами-донорами. 

Дам раскрытые комментарии по поводу механик сайта. Декомпозицию и тз по работе личного кабинета.

4 года назад
Otisko
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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