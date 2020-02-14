Сайт с каталогом, админкой и личным кабинетом пользователя с корзиной.

Нужно спарсить товары определенных производителей с двух сайтов [url=https://www.hausdorf.ru/]https://www.hausdorf.ru[/url] и [url=https://osmin.ru/]https://osmin.ru[/url] Кроме обычного списка (картинки, цены,описания, характеристики и т.д.) нужны файлы инструкций и схем, они есть у некоторых товаров в формате pdf. При импорте товаров с разных сайтов не должны ...