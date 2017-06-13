Необходимо написать скрипт, который будет делать редирект пользователей в зависимости от заданных параметров. Более подробное ТЗ при личной переписке.
Сергей Калинин zoomuazoomua
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Скрипт должен блокировать доступ к сайту всем пользователям, кроме тех, которые пришли из поисковых систем, также скрипт не должен блокировать ботов поисковых систем. Должна быть возможность настроить, что показывать юзерам, которые пришли не из поиска. На выбор должно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
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[b]Тематика[/b]: маникюр, дизайн ногтей, ногтевое искусство, nail art [b]Тип группы[/b]: информационное-развлекательная (то есть, не коммерческая,не группа какого-то салона красоты, а просто группа посвященная популярной теме с красивыми фотографиями) [b]Название группы[/b]: NailLuxury (читается Nail Luxury), нужно как-то красиво ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
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[b]Тематика[/b]: маникюр, дизайн ногтей, ногтевое искусство, nail art [b]Тип группы[/b]: информационное-развлекательная (то есть, не коммерческая,не группа какого-то салона красоты, а просто группа посвященная популярной теме с красивыми фотографиями) [b]Название группы[/b]: Nailline (читается Nail Line), нужно как-то красиво ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
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Необходимо написать админку для вебкам агентства (посредник между видеочатами и вебмоделями). Более подробное ТЗ ниже, по ссылкам на Яндекс или Гугл.Диск. Если в общем, то нужен скрипт, который несколько раз в сутки (скажем, каждый час) будет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
[b]Задача[/b]: Необходима качественная верстка лендинга + натяжка на WordPress. Пока что есть только прототип лендинга - [url=https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa]https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa[/url] [i]*надеюсь этого хватит, чтобы более-менее оценить объём работы [/i] Готовый дизайн будет через 1-2 дня. [b]Нюансы: [/b] 1. Лендинг рисуется по сетке бутстрап, верстка ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
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[b]Задача[/b]: Для онлайн вебкам студии необходимо разработать дизайн главной страницы (лендинга). Продающий текст уже написан, на его основе разработан предполагаемый прототип будущего сайта. Вот он – [url=https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa]https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa [/url] [i]*исполнителю скину версию без размытия + текст в MSWord ** прототип ориентировочный, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, у нас такая проблема, есть два сайта на WordPress и один и второй постоянно подвергаются взломам (оба на одном сервере), разрабатывались они одновременно по одной тематике. Больше всего мы грешим на шаблон (но уверенности ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Написание текста под программу для размножения текста, вида: [Привет|Здравствуйте|Добрый день], [как дела| как жизнь|как здоровье]? Необходимо подготовить несколько подобных конструкций для тематики 18+ (никаких эротических новел писать не нужно, просто примитивные обтекаемые шаблонные описания под подборки фотографий ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
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Ситуация следующая, есть модуль на опенкарт 2,0,х,х для упрощённой формы заказа, я его установил, и он даже выводится на сайте, но дело в том, что не до конца убрался стандартный метод оформления заказа, то есть ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
[b]Суть работы плагина: [/b] 1. Плагину даётся список ключевых слов (допустим 3000 штук, типа "обои на рабочий стол море", "заставка на рабочий стол горы" и тп). Т.к. у любого нормального сайта есть рубрики и подрубрики, то должна ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Интернет магазин на опенкарте, делался на тестовом домене, на основе платного премиум шаблона с тимфореста. На тестовом домене всё уже настроено, но при переносе, по какой-то причине, пропадает горизонтальное меню и слайдер (модуль слайдер революшин). ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Наша компания занимается приемом и вывозом металлолома в Санкт-Петербурге. Для рекламы на постороннем сайте нам необходимо разработать баннер. Наш сайт: http://metalloloma-priem.spb.ru Размер баннера - 468х90 пикселей Пример баннера конкурента (это не значит, что нужно ориентироваться на него, сам ...Баннеры22 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Тематика сайта: продажа женских брюк оптом Задача: В шапке сайте расположен большей слайдер на всю ширину экрана, необходимо разработать дизайн слайдов, для этого слайдера. В данном случае, нам нужен пока только один слайд, при удачном сотрудничестве ...Баннеры18 заявокЗакрыт8 лет назад
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Установил премиум шаблон на опенкарт купленный на тимфоресте. В целом с шаблоном всё нормально, единственная проблема в том, что в этом шаблоне встроен модуль Revolution Slider. И вот он почему-то не работает. На месте где, должны быть ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Для прохождения модерации в сети контекстной рекламы необходим сертификат соответствия. Задача, взять готовый вариант из интернета и заменить некоторые поля.Презентации15 заявокЗакрыт8 лет назад
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