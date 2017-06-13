zoomua

Сергей Калинин zoomua

 
33 годаУкраина/Стаханов
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скрипт для блокировки доступа всем, кроме юзеров из поисковых систем

    $50

    Скрипт должен блокировать доступ к сайту всем пользователям, кроме тех, которые пришли из поисковых систем, также скрипт не должен блокировать ботов поисковых систем. Должна быть возможность настроить, что показывать юзерам, которые пришли не из поиска. На выбор должно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн обложки для группы Вконтакте

    $17

    [b]Тематика[/b]: маникюр, дизайн ногтей, ногтевое искусство, nail art [b]Тип группы[/b]:  информационное-развлекательная (то есть,  не коммерческая,не группа какого-то салона красоты, а просто группа посвященная популярной теме с красивыми фотографиями) [b]Название группы[/b]: NailLuxury (читается Nail Luxury), нужно как-то красиво ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн обложки для группы Вконтакте

    $8

    [b]Тематика[/b]: маникюр, дизайн ногтей, ногтевое искусство, nail art [b]Тип группы[/b]:  информационное-развлекательная (то есть,  не коммерческая,не группа какого-то салона красоты, а просто группа посвященная популярной теме с красивыми фотографиями) [b]Название группы[/b]: Nailline (читается Nail Line), нужно как-то красиво ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать админку для виртуального WebCam агентства

    $300

    Необходимо написать админку для вебкам агентства (посредник между видеочатами и вебмоделями). Более подробное ТЗ ниже, по ссылкам на Яндекс или Гугл.Диск. Если в общем, то нужен скрипт, который несколько раз в сутки (скажем, каждый час) будет ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лендинга + натяжка на WordPress

    $40

    [b]Задача[/b]: Необходима качественная верстка лендинга + натяжка на WordPress. Пока что есть только прототип лендинга - [url=https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa]https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa[/url] [i]*надеюсь этого хватит, чтобы более-менее оценить объём работы [/i] Готовый дизайн будет через 1-2 дня. [b]Нюансы: [/b] 1. Лендинг рисуется по сетке бутстрап, верстка ...

    WordPressВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $50

    [b]Задача[/b]: Для онлайн вебкам студии необходимо разработать дизайн главной страницы (лендинга). Продающий текст уже написан, на его основе разработан предполагаемый прототип будущего сайта.  Вот он – [url=https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa]https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa [/url] [i]*исполнителю скину версию без размытия + текст в MSWord  ** прототип ориентировочный, ...

    Дизайн лендингаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Почистить сайт на WordPress от взлома (бэкдор)

    Добрый день, у нас такая проблема, есть два сайта на WordPress и один и второй постоянно подвергаются взломам (оба на одном сервере), разрабатывались они одновременно по одной тематике.   Больше всего мы грешим на шаблон (но уверенности ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание текстов под размножение (ниша 18+)

    Написание текста под программу для размножения текста, вида:  [Привет|Здравствуйте|Добрый день], [как дела| как жизнь|как здоровье]?  Необходимо подготовить несколько подобных конструкций для тематики 18+ (никаких эротических новел писать не нужно, просто примитивные обтекаемые шаблонные описания под подборки фотографий ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установить модуль на OpenCart - упрощённая форма заказа

    $5

    Ситуация следующая, есть модуль на опенкарт 2,0,х,х для упрощённой формы заказа, я его установил, и он даже выводится на сайте, но дело в том, что не до конца убрался стандартный метод оформления заказа, то есть ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать плагин для WordPress

    [b]Суть работы плагина: [/b] 1. Плагину даётся список ключевых слов (допустим 3000 штук, типа "обои на рабочий стол море", "заставка на рабочий стол горы" и тп). Т.к. у любого нормального сайта есть рубрики и подрубрики, то должна ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос магазина на OpenCart с тест домена на основной

    Интернет магазин на опенкарте, делался на тестовом домене, на основе платного премиум шаблона с тимфореста. На тестовом домене всё уже настроено, но при переносе, по какой-то причине, пропадает горизонтальное меню и слайдер (модуль слайдер революшин). ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать баннер (.gif)

    Наша компания занимается приемом и вывозом металлолома в Санкт-Петербурге. Для рекламы на постороннем сайте нам необходимо разработать баннер. Наш сайт: http://metalloloma-priem.spb.ru Размер баннера - 468х90 пикселей Пример баннера конкурента (это не значит, что нужно ориентироваться на него, сам ...

    Баннер для сайта
    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн слайда в шапке сайта

    $10

    Тематика сайта: продажа женских брюк оптом Задача: В шапке сайте расположен большей слайдер на всю ширину экрана, необходимо разработать дизайн слайдов, для этого слайдера. В данном случае, нам нужен пока только один слайд, при удачном сотрудничестве ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ручная регистрация сайта в каталогах

    Требуется добавить сайт компании в полтора десятка региональных каталогов и несколько форумов. Вам будет предоставлен эксель файл с ссылками на каталоги, справочники и форумы, там же указана почта и другие данные, которые нужно будет вводить при ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос сайта с drupal на wordpress

    Есть сайт myfta.ru Разработанный на друпал, необходимо перенести его на движок вордпресс. (все псд исходники есть) Особенности: Сейчас сайт представляет из себя самый обыкновенный статейник, хоть там в дизайне и есть вроде бы вкладки ...

    WordPressDrupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • OpenCart 2.0.3.1 - не работает слайдер

    $5

    Установил премиум шаблон на опенкарт купленный на тимфоресте. В целом с шаблоном всё нормально, единственная проблема в том, что в этом шаблоне встроен модуль Revolution Slider. И вот он почему-то не работает. На месте где, должны быть ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать для сайта логотип, иконки

    $7

    Тестовый домен будущего интернет-магазина http://smetall.bget.ru/ 1. Необходимо нарисовать логотип - бюджет 400 рублей Описание: Логотип нужен примерно в стиле, как сейчас на сайте (не прям копия, какая-то оригинальность должна быть). Только вместо Claudine должно быть The ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать баннер 200х300 (прием металлолома)

    $15

    Необходимо нарисовать баннер (будет откручиваться в контексте Яндекса) Размер 200х300 (до 35 КБ), подробнее требования Яндекса - https://legal.yandex.ru/banner_adv_rules/ Тематика: прием металлолома в Санкт-Петербурге Сайт: metalla-priem.spb.ru Цвета: можно ориентироваться на основные цвета сайта Тип баннер: скорее всего анимированный (главное чтобы под ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
4 года назад
Написать скрипт редиректа по заданным параметрам
Понятное задание, быстрая оплата. Рекомендую.
Очень доволен, быстро и качественно все сделано.
Ответный отзыв
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
4 года назад
Скрипт для блокировки доступа всем, кроме юзеров из поисковых систем
Всё прошло хорошо, оплата быстрая. Рекомендую.
Однозначно рекомендую. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
golubevstudio
28 летАзербайджан
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$17
9 баллов
6 лет назад
Дизайн обложки для группы Вконтакте
Дали задание, выполнил, оплатили - с Сергеем работать проще некуда)) Хороший заказчик
Получил замечательный дизайн обложки паблика в ВК. Не зря потратил столько времени на поиски дизайнера. Рекомендую Евгения, как мастера своего дела.
Ответный отзыв
Numbovskij
Дмитрий 
30 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга + натяжка на WordPress
Всё супер!
Очень доволен сотрудничеством. Получил хорошую верстку + натяжку на WordPress в довольно сжатые сроки. Все правки были внесены оперативно. Смело могу рекомендовать Дмитрия, как хорошего специалиста.
Ответный отзыв
eeosipova
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн лендинга
Очень понравилось работать с Сергеем! Понятное и четкое задание, своевременная оплата! Рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством. Все пожелания учтены, работа сделана быстро и креативно. Рекомендую.
Ответный отзыв