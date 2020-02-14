Проект по Диафану

Нужно создать тесты для программистов, на 20, 40, 80 вопросов с 4 ответам где 1 верный, а именно: Backend Nodejs, Go Android iOS SWIFT QA инженер PHP JAVASCRIPT JAVA MYSQL HTML CSS JQUERY AJAX PYTHON C++ JSON POSTGRESQL RUBY ON RAILS XML .NET Стоимость обсуждается по 1 языку. Подробно ТЗ в ЛС
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Добрый день, прикрепляю тз. Сайт http://element3d.ru/. Пишите цены и сроки. Проект не мой, передам ваш контакт заказчику.
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