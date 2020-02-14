Отредактировать RSS для Рамблера и Гугла

Скрипт должен блокировать доступ к сайту всем пользователям, кроме тех, которые пришли из поисковых систем, также скрипт не должен блокировать ботов поисковых систем. Должна быть возможность настроить, что показывать юзерам, которые пришли не из поиска. На выбор должно ...