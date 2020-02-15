Django простенький бэкенд опросника

Нужно создать тесты для программистов, на 20, 40, 80 вопросов с 4 ответам где 1 верный, а именно: Backend Nodejs, Go Android iOS SWIFT QA инженер PHP JAVASCRIPT JAVA MYSQL HTML CSS JQUERY AJAX PYTHON C++ JSON POSTGRESQL RUBY ON RAILS XML .NET Стоимость обсуждается по 1 языку. Подробно ТЗ в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать бэкэнд на джанго для опросника. Простенький АПИ предоставлю выбранному исполнителю.
Сделать нужно до 18:00 17.03 по мск.
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