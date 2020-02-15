Django простенький бэкенд опросника

$15
Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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Сделать бэкэнд на джанго для опросника. Простенький АПИ предоставлю выбранному исполнителю. 

Сделать нужно до 18:00 17.03 по мск.

Django
4 года назад
Amazo
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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