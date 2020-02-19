Вэб программирование.

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки188 просмотров
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Согласно ТЗ + оговоренной валидации через эл почту. 

4 года назад
guest_15816736324574
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
leitoImpala67
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
13 дней назад
4 года назад
$100
5 дней
WMZ
Приятно работать. Все грамотно и лаконично.
Задание чётко поставлено, грамотный заказчик.
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