Вэб программирование.

[b]Суть проекта в двух словах:[/b] сделать тоже самое что и [url=https://cawemo.com/]cawemo.com[/url] но в новой “упаковке” и с большим дополнениями. [b] Суть дополнений: [/b]большие процессы состоят из маленьких, те в свою очередь из еще поменьше. Часто маленькие процессы в схемах используются повторно ...