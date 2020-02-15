Вэб программирование wordpress "бэк".

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Добавление объектов пользователей в раздел "аренда с правом выкура" согласно ТЗ. 

Валидация объектов должна быть предусмотрена, в том числе, с помощью получаемого эл письма с функцией подтвердить публикацию/редактировать/отклонить. 

Бюджет 100 долл. Срок исполнения 4, 5 календарных дней. 

Предварительно все согласовано, дамп переслан, доступы даны. 

WordPress
4 года назад
guest_15816736324574
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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