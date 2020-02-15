Вэб программирование wordpress "бэк".

Нужно на [url=https://is.gd/yoXQsg]сайте[/url] отредактировать 2 ленты RSS для новостей Rambler и Google. В рамблерной добавить отображение картинок, а гугловскую привести в порядок согласно вот этим их новым [url=https://support.google.com/news/publisher-center/answer/9545420?visit_id=637121113328306331-488634633&rd=1]требованиям[/url]. Работы совсем немного для специалистов в своём деле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавление объектов пользователей в раздел "аренда с правом выкура" согласно ТЗ.
Валидация объектов должна быть предусмотрена, в том числе, с помощью получаемого эл письма с функцией подтвердить публикацию/редактировать/отклонить.
Бюджет 100 долл. Срок исполнения 4, 5 календарных дней.
Предварительно все согласовано, дамп переслан, доступы даны.
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