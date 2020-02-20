Сделать копию с сайта

$30
Веб-программированиеЗавершен3 заявки234 просмотра
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Необходимо сделать копию календаря с этого сайта: https://setters.agency/calendar и написать для него простую админку для внесения данных. Календарь в дальнейшем нужен будет в виде веб-элемента, который можно будет встроить в любой другой сайт для отображения.

4 года назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад
$50
3 дня
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Спасибо за интересную задачу, было приятно поработать.