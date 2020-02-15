Скрипт по API. php/python

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки204 просмотра
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Задача

Есть софт для ПК (браузер сфера)

У него есть Api для движения мыши, скролла,

перехода по страницам и т.д..

На вход принимает post, на выходе json.

Можно написать на php или на python.

Есть инструкция:

https://ls.tenebris.cc/doc/automator/manual_ru.pdf

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По скрипту, нужно написать следующие действия в браузере

Переход со страницы поиска в google по ссылке на случайные страницы 

из результатов поиска, далее необходимо симулировать человеческую активность,

скролить страницы и нажимать рандомные кнопки,

далее перейти на следующию страницы

PHPPython
4 года назад
guest_15806295656945
4 года в сервисе
Был
4 года назад