Доработка магазина на Кохане

Доброго дня. Есть магазин, написанный на Кохане. Магазин расширяется, появилась необходимость продвигать его в других регионах. В связи с этим нужна доработка, позволяющая создавать региональные домены и продвигать их как самостоятельные сайты. Работа в одной базе. Товарный каталог един на всех, общие заказы и клиентская база, а вот seo теги и тексты категорий разные. Есть и другие отличия. Подробное тз обсуждаю в личной переписке. Сроки неделя. Оплата поэтапно.