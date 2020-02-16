Комплекс микрозадач: оптимизация работы сайта HTML

$75
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок347 просмотров
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1) Перевод сайта на SSL сертификат (лицензию уже приобрели)

2) Подключение к сайту Yandex веб-мастер и Google веб-мастер 

3) Регистрация в я.справочнике и google business 

4) Поправить Мета-описание (для поисковиков)

5) Сделать Мета-теги / Заголовки: Title description, Keywords (h1-h3)

6) Грамотное перенаправление домена на домен, размещающий сайт 

HTML
4 года назад
GalinaTd
Галина 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
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