Google SPEED поднятие показателей на сайте - срочно!

Задача Есть софт для ПК (браузер сфера) У него есть Api для движения мыши, скролла, перехода по страницам и т.д.. На вход принимает post, на выходе json. Можно написать на php или на python. Есть инструкция: https://ls.tenebris.cc/doc/automator/manual_ru.pdf Ищу надежного человека на продолжительное сотрудничество! По ...