Обработка и вывод информации из CRM через REST API

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы сеть школ дополнительного образования для школьников. Необходимо обрабатывать информацию из CRM, выводить ее в приемлемом для нас виде, создавать новые модели, изменять свойства существующих. 

Примеры задач:

  • Вывод количества учеников с статусом “Ожидают занятие” и “Ожидают группу” в конце каждого дня.
  • Процент конверсии из посетивших пробное занятие в оплату. Разбитие по месяцам.
Укажите вашу ставку за час и опыт выполнения подобных задач, если имеется. Если ваши навыки соответствуют нашим ожиданиям, то мы свяжемся с вами, покажем стек задач, прокомментируем их и договоримся по срокам. Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества. Работа нерегулярная, но ее много.
4 года назад
guest_1581889284597
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Комплекс микрозадач: оптимизация работы сайта HTML

    $75

    1) Перевод сайта на SSL сертификат (лицензию уже приобрели) 2) Подключение к сайту Yandex веб-мастер и Google веб-мастер  3) Регистрация в я.справочнике и google business  4) Поправить Мета-описание (для поисковиков) 5) Сделать Мета-теги / Заголовки: Title description, Keywords (h1-h3) 6) ...

    HTML
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка магазина на Кохане

    $270

    Доброго дня. Есть магазин, написанный на Кохане. Магазин расширяется, появилась необходимость продвигать его в других регионах. В связи с этим нужна доработка, позволяющая создавать региональные домены  и продвигать их как самостоятельные сайты. Работа в одной ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен парсер google play lzk DLE

    Здравствуйте дамы и господа. Требуется парсер play.google.com без самого файла для DLE или доработка моего. Основные требования от парсера: - Парсинг по ссылке  - Загрузка иконки приложения - Загрузка текста приложения - Загрузка скриншотов - Информация о приложении версия android ,версия приложения ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Front-End разработчик REST API

    Front-End разработчик REST API Есть написанный на php виджет использующий SOAP API, код размещается во фрейме на сайтах и все работает нормально, но неудобства связаны с использованием прокрутки во фрейме. Нужно переделать на яваскрипте все или ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно разработать алгоритм сервиса продвижения аккаунта в TikTok

    Ищем програмиста который разработает алгоритм по продвижению аккаунтов в TikTok. Уже существуют такие сервисы как https://tokker.ru/ с которых можно скопировать весь функционал, если вы понимаете как это сделать чтобы все корректно работало.Оплата только на результат. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • 2 правки на сайте wordpress

    На сайте http://omatrone.ru в любой статье к примеру https://omatrone.ru/akafist.html имеется пустой блок в статье, который надо убрать. (который почему-то отображается только на мобильных устройствах) Так же на сайте стоит сертификат https, но в браузере ругается что некоторые ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Google SPEED поднятие показателей на сайте - срочно!

    $25

    Google SPEED поднятие показателей на сайте - срочно! Нужны показатели 85+ показатель Срок сегодня, в течении 4-5 часов, начать сразу Оплата по готовности, БЕЗ авансов Оставляйте ваш скайп для связи

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад