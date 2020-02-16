Обработка и вывод информации из CRM через REST API

Мы сеть школ дополнительного образования для школьников. Необходимо обрабатывать информацию из CRM, выводить ее в приемлемом для нас виде, создавать новые модели, изменять свойства существующих.

Примеры задач:

Вывод количества учеников с статусом “Ожидают занятие” и “Ожидают группу” в конце каждого дня.

Процент конверсии из посетивших пробное занятие в оплату. Разбитие по месяцам.

Укажите вашу ставку за час и опыт выполнения подобных задач, если имеется. Если ваши навыки соответствуют нашим ожиданиям, то мы свяжемся с вами, покажем стек задач, прокомментируем их и договоримся по срокам. Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества. Работа нерегулярная, но ее много.