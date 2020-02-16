Нужен парсер google play lzk DLE

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок182 просмотра
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Здравствуйте дамы и господа.

Требуется парсер play.google.com без самого файла для DLE или доработка моего.

Основные требования от парсера:

- Парсинг по ссылке 

- Загрузка иконки приложения

- Загрузка текста приложения

- Загрузка скриншотов

- Информация о приложении версия android ,версия приложения и другая информация

- Картинки в jPEG иконка в PNG 

Жду от Вас сроки исполнения и сумму.

4 года назад
Krapuchino
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад