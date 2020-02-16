Front-End разработчик REST API Есть написанный на php виджет использующий SOAP API, код размещается во фрейме на сайтах и все работает нормально, но неудобства связаны с использованием прокрутки во фрейме. Нужно переделать на яваскрипте все или проконсультировать программиста и сделать совместно с ним на REST APIчтобы работало без прокрутки во фрейме на десктопе и органично смотрелось на мобильной версии.