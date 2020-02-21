Настроить Яндекс.Кассу на сайте услуг (WordPress)

Добрый день.

На сайте WP есть несколько страниц с услугами, есть кнопка "Заказать", после нажатия которой, появляется форма заявки, после ее заполнения, человека перекидывает на страницу "thank you page".

Также есть настроенная Яндекс.Касса (счета формирую вручную).

Хочу связаться Яндекс кассу и сайт, чтобы человек мог оплатить услугу сам (автоматически, как в любых сервисах,не выставляя ему вручную счета), после заполнения заявки на сайте.

Кто сможет сделать - оставляйте заявки.

Спасибо!