Мы сеть школ дополнительного образования для школьников. Необходимо обрабатывать информацию из CRM, выводить ее в приемлемом для нас виде, создавать новые модели, изменять свойства существующих. Примеры задач: [list][*]Вывод количества учеников с статусом “Ожидают занятие” и “Ожидают группу” ...
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Создание бота для бронирования мест в консульстве. при этом будет обходить капчу. И сможет перенастраивать его когда будут менять капчу. (за отдельную плату). Если сумма небольшая. предложите свою цену. Сайт консульства: www.e-konsulat.gov.pl
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