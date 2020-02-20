Подключение сайта к смс шлюзу

Добрый день. Требуются доработки по сайту на OCstore 3 который сейчас в разработке Шаблон Техникс. По ссылке прикрепил задание. + требуются все материалы где и что исправлялось, для дальнейшей работы. Работа напрямую с владельцем магазина, быстрое согласование) Требуется спец ...