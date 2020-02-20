Подключение сайта к смс шлюзу

Надо установить приложение на сервер и настроить чтобы оно полноценно работало Есть документация вся необходимая Исполнитель должен иметь опыть работы с CodeIgniter + иметь опыт работы с настройкой хостингов, смтп..
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Здравствуйте всем. Нужно подключить сайт к смс шлюзу для того чтобы пользователи могли регистрироваться по номеру телефона с подтверждением специального кода. Сайт зарегистрирован в Узбекистане https://widen.uz (наш) сайт смс шлюза https://www.epochta.ru внимательно ознакомтесь с обоими сайтами
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