Подключение сайта к смс шлюзу

$60
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок222 просмотра
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Здравствуйте всем. Нужно подключить сайт к смс шлюзу для того чтобы пользователи могли регистрироваться по номеру телефона с подтверждением специального кода. Сайт зарегистрирован в Узбекистане https://widen.uz  (наш) сайт смс шлюза https://www.epochta.ru внимательно ознакомтесь с обоими сайтами 

4 года назад
guest_15822634801352
4 года в сервисе
Был
4 года назад