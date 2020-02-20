Доработки сайта Open cart 3

Привет! Немного о нас: Небольшая оптовая компания , на рынке давно, есть свой бренд. Интересует долгосрочное сотрудничество , проектов много, к которым не можем приступить, т.к. для начала нужно разобраться с текущими задачами. Вкратце опишу ситуацию: Есть старый ...
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Добрый день.
Требуются доработки по сайту на OCstore 3 который сейчас в разработке Шаблон Техникс. По ссылке прикрепил задание.
+ требуются все материалы где и что исправлялось, для дальнейшей работы.
Работа напрямую с владельцем магазина, быстрое согласование)
Требуется спец по Open Cart, работы еще много.
Прошу назвать сумму и срок и когда готовы приступить к этому заданию.
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