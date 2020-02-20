Доработки сайта Open cart 3

Добрый день.

Требуются доработки по сайту на OCstore 3 который сейчас в разработке Шаблон Техникс. По ссылке прикрепил задание.

+ требуются все материалы где и что исправлялось, для дальнейшей работы.

Работа напрямую с владельцем магазина, быстрое согласование)

Требуется спец по Open Cart, работы еще много.

Прошу назвать сумму и срок и когда готовы приступить к этому заданию.