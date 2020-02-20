Доработки сайта Open cart 3

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки188 просмотров
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Добрый день.

Требуются доработки по сайту на OCstore 3 который сейчас в разработке Шаблон Техникс. По ссылке прикрепил задание.

+ требуются все материалы где и что исправлялось, для дальнейшей работы.

Работа напрямую с владельцем магазина, быстрое согласование)

Требуется спец по Open Cart, работы еще много. 

Прошу назвать сумму и срок и когда готовы приступить к этому заданию. 

4 года назад
mrlook
Михаил 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
timrod
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$80
7 дней
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