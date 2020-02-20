Доработки по сайту (PHP)

Здравствуйте, игра по типу legbk.com, сделана на php 5.6.

Правки:

1) Кнопка выпуска зверя недолжна работать 2 раза (то есть зверь должен выпускаться 1 раз за бой, сейчас 2 раза за бой выпускается)(в другом нашем исходнике такого бага нет). Скрины прикрепили.

2) Исправить ошибки в файлах errors.log и mysql.log

3) В пещерах не отображается образ второго игрока(в другом нашем исходнике эта проблема решена).

4) Поправить проверку нападений клан войн(в бд таблица clan_wars) и обычных нападений(attack).

5) Сделать чтобы тянуло в бой в хаотичных и групповых боях по истечении времени заявки как сейчас работает при использовании свитка "Нападение".

6) Перенести с другого нашего исходника чтобы при нажатии на кнопку пробел(space) работала как сейчас кнопка Enter (удар в бою) во всех боях.

7) Перенести локацию Торговая улица на место локации Парковая улица, а парковую улицу сдвинуть влево.

8) На торговой улице Фонтан надо почти всё закоментировать чтобы при наведении курсора на него не было никакой надписи и нельзя было кликнуть или зайти и чтобы не подсвечивалось, точно так же сделать для дерева на страшилкиной улице и на замковой площади для портала (сейчас при наведении курсора пишется: Здание было разрушено).

9) Бот в хаотичном бою после своей смерти в логе боя может нанести удар или воскреснуть(в другом нашем исходнике эта проблема решена). Скрин прикрепили.

10) В логах боев иногда не пишется про убийство игроков когда жизнь у них становится 0 или меньше(скрины прикрепили).

11) Включить комментатора в логах боев как включено в другом нашем исходнике (перенести оттуда).

12) У нас есть готовый скрипт который выдаёт промокоды, его нужно настроить под наш сайт. (сами промокоды в наличии есть).

13) Сделать запрет (или проверку) чтобы невозможно было подгонять руны брони и покупать вещи из бд(таблица items_main) которые ненаходятся в магазине(таблица items_shop) с кол-вом (то есть если кол-во 0, то купить её невозможно).

Также нужно будет расписать в каких файлах делали изменения для переноса их на другой домен.

Почти все правки лёгкие, т.к. там многое надо перенести с другого исходника.