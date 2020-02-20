Добрый день. В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, ...
Сделать юзерскрипт для сайта: translate.yandex.ru/doc
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать юзерскрипт (например GreaseMonkey) для сайта:
Задача скрипта.
Переводим документ и включаем режим Отображать окна вертикально (это делает не скрипт).
Переведенный документ имеет вид:
Смотрите – картинку. Каждый блок
имеет вид:
Профессиональная жизнь. Личная жизнь. Общественная жизнь. Они часто рассматриваются как отдельные сущности, но наша жизнь и понимание не могут быть разделены. Баланс между работой и жизнью-это ложная дихотомия; разделение не является устойчивым. Он заставляет профессиональные, личные и социальные элементы жизни соперничать за внимание, принося с собой, казалось бы, конкурирующие ожидания и цели. Когда мы разделяем нашу жизнь на части, эти элементы становятся патологическими, толкая нас от одной задачи к другой в попытке удовлетворить их собственные ревнивые потребности.
Задача скрипта дублировать блоки
(абзацы текста) но в контенте в дублируемом блоке переведенный текст в тегах
заменять на оригинальный содержащийся в значении data-value.
Данный блок
вставлять перед оригинальным блоком.
Таким образом на выходе получаем билингва текст – блок текста на оригинале, ниже русский перевод.
Если в блоке
нет элементов (блок с изображением к примеру) тогда данный блок мы не дублируем.
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