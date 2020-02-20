Сделать юзерскрипт для сайта: translate.yandex.ru/doc

Веб-программированиеЗавершен2 заявки324 просмотра
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Сделать юзерскрипт (например GreaseMonkey) для сайта:

translate.yandex.ru/doc

Задача скрипта.

Переводим документ и включаем режим Отображать окна вертикально (это делает не скрипт).

Переведенный документ имеет вид:

Смотрите – картинку. Каждый блок

имеет вид:

Профессиональная жизнь. Личная жизнь. Общественная жизнь. Они часто рассматриваются как отдельные сущности, но наша жизнь и понимание не могут быть разделены. Баланс между работой и жизнью-это ложная дихотомия; разделение не является устойчивым. Он заставляет профессиональные, личные и социальные элементы жизни соперничать за внимание, принося с собой, казалось бы, конкурирующие ожидания и цели. Когда мы разделяем нашу жизнь на части, эти элементы становятся патологическими, толкая нас от одной задачи к другой в попытке удовлетворить их собственные ревнивые потребности.

Задача скрипта дублировать блоки

(абзацы текста) но в контенте в дублируемом блоке переведенный текст в тегах

заменять на оригинальный содержащийся в значении data-value.

Данный блок

вставлять перед оригинальным блоком.

Таким образом на выходе получаем билингва текст – блок текста на оригинале, ниже русский перевод.

Если в блоке

нет элементов (блок с изображением к примеру) тогда данный блок мы не дублируем.

4 года назад
pokuri
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
DmitriyProgramer
Дмитрий 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Спасибо Дмитрию за оперативную работу! Все было сделано в течении 1 вечера, общались голосом по WhatsApp и переписывались в Telegram. Дмитрий оставил приятные воспоминания как профессионал и как человек в личном общении, что далеко не всегда сочетается. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Адекватный заказчик! Приятный в диалоге! Оплата произведена в полном объёме, в оговоренные сроки!
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