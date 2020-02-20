Сделать юзерскрипт для сайта: translate.yandex.ru/doc

Сделать юзерскрипт (например GreaseMonkey) для сайта:

translate.yandex.ru/doc

Задача скрипта.

Переводим документ и включаем режим Отображать окна вертикально (это делает не скрипт).

Переведенный документ имеет вид:

Смотрите – картинку. Каждый блок

имеет вид:

Профессиональная жизнь. Личная жизнь. Общественная жизнь. Они часто рассматриваются как отдельные сущности, но наша жизнь и понимание не могут быть разделены. Баланс между работой и жизнью-это ложная дихотомия; разделение не является устойчивым. Он заставляет профессиональные, личные и социальные элементы жизни соперничать за внимание, принося с собой, казалось бы, конкурирующие ожидания и цели. Когда мы разделяем нашу жизнь на части, эти элементы становятся патологическими, толкая нас от одной задачи к другой в попытке удовлетворить их собственные ревнивые потребности.

Задача скрипта дублировать блоки

(абзацы текста) но в контенте в дублируемом блоке переведенный текст в тегах

заменять на оригинальный содержащийся в значении data-value.

Данный блок

вставлять перед оригинальным блоком.

Таким образом на выходе получаем билингва текст – блок текста на оригинале, ниже русский перевод.

Если в блоке

нет элементов (блок с изображением к примеру) тогда данный блок мы не дублируем.