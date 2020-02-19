Написать торгового робота для MT 4

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать торгового робота для биржевой торговли, по уже готовой стратегии и полным тех.заданием....

4 года назад
guest_15821855836844
4 года в сервисе
Был
4 года назад