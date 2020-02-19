Написать торгового робота для MT 4

Добрый день. В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать торгового робота для биржевой торговли, по уже готовой стратегии и полным тех.заданием....
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать партнерский раздел согласно ТЗ. CMS Битрикс. Оплата приват24 или яндекс деньги. При подаче заявки указывайте стоимость часа работы. Опыт работы с битриксом не менее 3-х лет.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Необходимо реализовать скрипт для синхронизации товаров поставщика по api и магазина на wp.Закрыт4 года назад
Есть сайт на котором в 7 вечера вылаживаются свободные даты+ время на он-лайн регистрацию.. Как правило мест там 6-15, а желающих много. Нужен скрипт для ловли такого времени. сайт https://rezerwacje.duw.pl/reservations/pol/login Смотрите ето как работает нормальный сайт, где допустим етот ...Закрыт4 года назад
Добрый день. В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Сделать правки по проекту по фронтенду https://docs.google.com/document/d/1XJcvmvt_oYNEhbxx5mccxbVtnX1GRBApwajnB1wxIks/edit?usp=sharing Задание в приложение от вас жду сроки и бюджет.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Почему-то при вставке iframe на сайт в tilda, конструктор искажает код и вместо нормального кода получаем код с мусором. Соответственно, iframe не отображается. Помогите разобраться. СпасибоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Cкопировать бота @Joeltrader_bot Будет такой же с перераспределением поступлений через админку и с реферальной системой. Выплаты через api coinpayments.com или похожий сервис Подробности в приложениеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 15.0px 'Helvetica Neue'} Требуется, с помощью, fb api сделать выгруз статистики рекламы на сайт; создание рекламы через fb apiЗакрыт4 года назад
С исполнителем обсудилиВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад