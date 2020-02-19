p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 15.0px 'Helvetica Neue'} Требуется, с помощью, fb api сделать выгруз статистики рекламы на сайт; создание рекламы через fb api
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cкопировать бота @Joeltrader_bot
Будет такой же с перераспределением поступлений через админку и с реферальной системой. Выплаты через api coinpayments.com или похожий сервис
Подробности в приложение
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