Разработка фильтра баз

Привет, нужно написать скрипт, который бы по заданной базе ID аккаунтов инстаграм собраных парсером, фильтровал бы эти списки по заданным критериям, по колличеству подписок-подписчиков, наличия ссылок комерческих или наличие определенного числа публикаций и др, отсеивал бы ботов и мусор а оставлял бы нужные, целевые. Это для таргета или массфоловинга нужны чистые базы

смысл в том чтобы через авторизацию с левого аккаунта, прога бы посещала аккаунт каждого по списку ID, и проверяла бы ряд параметров, фильтровала и выдавала результат

пример на скрине

пишем цену и срок исполнения