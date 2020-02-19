Доработка сайта на django

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Новостной сайт написан на django.

Необходимо внести изменения и добавить функции.

сайт mixisport.com

у него есть раздел с Событиями и с бойцами.

в админке сейчас информацию о победах и поражениях на страничках каждого бойца добавляю вручную. так же эту информацию(кто из бойцов победил и каким способом) добавляю вручную на страничках События.

Тобишь одну и ту же информацию добавляю два раза.

А мне нужно чтоб при добавлении этой информации на страничку События, она так же автоматически добавлялась и на странички бойцов.

Django
4 года назад
matiii
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать скрипт

    Есть сайт transmissionpro.ru на самописной CMS на PHP с MySQL. Нужно, чтобы было место (адрес скрипта), где некая форма, которую заполняет пользователь скрипта, вводит данные(название, описание, картинка, указание марки автомобиля и модели, опционально видео) и дальше: 1. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить jscript_ajax_cart.js в движке магазина Vamshop

    Наблюдается сбой в работе скрипта: если позиций товара в корзине до 19 -- все работает нормально если 20 и более, скрипт перестает работать(не происходит перерасчет, удаление и др. функции) 19 позиций, все нормально, 20 не работает

    Ajax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно синхронизация Гугл таблицы и Гугл календаря

    Добрый день ! Компания начала вести учет , по звонкам в уггл таблицы , и нужно синрхронизировать с гугл календарем, чтоб ыбло напоминае менеджеру, и он сам проставлял когда и кому позвонить . Мини црм такая

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Каталог Laravel+Bootstrap

    Добрый день, необходимо спарсить с сайта донора и организовать каталог товаров со всеми фильтрами, свойствами и атрибутами на шаблоне Bootstrap.  Подробности и тз пришлю в лс.

    LaravelBootstrap
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки сайтов на Битриксе

    Есть два сайта на Битриксе. Нужно внести несколько доработок простых на каждый из сайтов.  Доработки не сложные, желательно сделать сегодня. Если сработаемся работы есть еще много, от простых до очень сложных доработок, и разработка с ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос контента из XML в InstantCMS

    Надо сборку InstantCMS: [url=http://sborka2.my-icms.ru/]http://sborka2.my-icms.ru[/url] наполнить контентом из магазина на Opencart. Т.е. имортировать туда дерево категорий и закачать весь товар и фото с магазина. Магазин с которого надо импортировать: [url=http://www.aboutww2militaria.com/]www.aboutww2militaria.com[/url] Данные категорий, описаний по товарам и ссылки на фото с магазина  будут ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад