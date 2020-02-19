Доработка сайта на django

Новостной сайт написан на django.

Необходимо внести изменения и добавить функции.

сайт mixisport.com

у него есть раздел с Событиями и с бойцами.

в админке сейчас информацию о победах и поражениях на страничках каждого бойца добавляю вручную. так же эту информацию(кто из бойцов победил и каким способом) добавляю вручную на страничках События.

Тобишь одну и ту же информацию добавляю два раза.

А мне нужно чтоб при добавлении этой информации на страничку События, она так же автоматически добавлялась и на странички бойцов.