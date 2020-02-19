Перенос контента из XML в InstantCMS

Надо сборку InstantCMS:

http://sborka2.my-icms.ru

наполнить контентом из магазина на Opencart.

Т.е. имортировать туда дерево категорий и закачать весь товар и фото с магазина.

Магазин с которого надо импортировать:

www.aboutww2militaria.com

Данные категорий, описаний по товарам и ссылки на фото с магазина будут предоставлены в виде XML, формат согласуем и подготовим для разработчика.