Перенос контента из XML в InstantCMS

Добрый день, уважаемые разработчики. Для будущего интернет магазина необходимо: - скопировать с сайта донора каталог товаров, - сделать перерасчет стоимости, - организовать на новом сайте каталог со всеми фильтрами, методами сортировки и атрибутами на шаблоне Bootstrap Подробности пришлю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сборку InstantCMS:
наполнить контентом из магазина на Opencart.
Т.е. имортировать туда дерево категорий и закачать весь товар и фото с магазина.
Магазин с которого надо импортировать:
Данные категорий, описаний по товарам и ссылки на фото с магазина будут предоставлены в виде XML, формат согласуем и подготовим для разработчика.
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