Переделать страницы на сайте вордпресс

Добрый день! Есть решение на js - https://codepen.io/skovtun/pen/VwLvXPB Нужно сделать аналог под Angular. Из библиотек - можно использовать nz-zorro, но лучше просто средствами ангуляра. Обратите внимание, что центральный блок имеет фиксированную ширину (1200px), оцентрован и сжимается под действием левого, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Есть сайт https://prazdnikon.ru/karta-sajta/
Сделан в Элементоре ворд пресс
===
есть около 170 страниц в таком формате
https://prazdnikon.ru/animatory-den-rozhdeniya-rebenka-dolgoprudnyj-organizaciya-detskix-prazdnikov/
https://prazdnikon.ru/animatory-den-rozhdeniya-rebenka-ramenki-organizaciya-detskix-prazdnikov/
т.е. по сути одинаковый контент с разными заголовками
===
Страницы такого формата, т.е. с конкретным персонажем, трогать не нужно
https://prazdnikon.ru/u-garri-pottera/
https://prazdnikon.ru/animatory-piraty-na-detskij-prazdnik-den-rozhdeniya-dzhek-vorobej-pirat-karibskogo-morya/
===
Нужно сделать следующее
Взять с этой страницы https://prazdnikon.ru/organizaciya-detskix-prazdnikov-v-moskve/
контент начиная отсюда http://joxi.ru/E2pxj6XUa7dYj2
и заканчивая блоком с пакетами услуг http://joxi.ru/KAgLxNdtXER94r
Создать из этого шорт код (прислать его мне для согласования, что мы правильно друг друга поняли)
---
Затем зайти на каждую из страниц городов
(перечисление на карте сайта https://prazdnikon.ru/karta-sajta/ )
Удалить содержимое страницы (кроме сео текста внизу страницы (если он там есть) и первого экрана http://joxi.ru/8AnnJQOU7zBX7A и первого заголовка с текстом http://joxi.ru/Dr87XDjFzoVyNA )
заменив его на созданный шорткод
--
и поменять на первом экране значение H заголовка
это http://joxi.ru/BA0lL8NHPM09zA сделать Н1
это http://joxi.ru/gmvN0azHvqp8jm сделать span
это http://joxi.ru/DmBjQwqUzJX57m также сделать span
--
этот заголовок, следующий сразу за первым экраном сделать Н2 http://joxi.ru/Q2KoRbGCwLz3N2
--
Перед тем как приступить ко всему - прислать мне что получилось на одной странице чтобы я подтвердил и только затем делать на всех страницах
===
Задача предельно простая просто требует определенного времени
Бюджет: 800 руб.
Срок: желательно сегодня
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