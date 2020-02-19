Переделать страницы на сайте вордпресс

Доброго дня!

Есть сайт https://prazdnikon.ru/karta-sajta/

Сделан в Элементоре ворд пресс

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есть около 170 страниц в таком формате

https://prazdnikon.ru/animatory-den-rozhdeniya-rebenka-dolgoprudnyj-organizaciya-detskix-prazdnikov/

https://prazdnikon.ru/animatory-den-rozhdeniya-rebenka-ramenki-organizaciya-detskix-prazdnikov/

т.е. по сути одинаковый контент с разными заголовками

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Страницы такого формата, т.е. с конкретным персонажем, трогать не нужно

https://prazdnikon.ru/u-garri-pottera/

https://prazdnikon.ru/animatory-piraty-na-detskij-prazdnik-den-rozhdeniya-dzhek-vorobej-pirat-karibskogo-morya/

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Нужно сделать следующее

Взять с этой страницы https://prazdnikon.ru/organizaciya-detskix-prazdnikov-v-moskve/

контент начиная отсюда http://joxi.ru/E2pxj6XUa7dYj2

и заканчивая блоком с пакетами услуг http://joxi.ru/KAgLxNdtXER94r

Создать из этого шорт код (прислать его мне для согласования, что мы правильно друг друга поняли)

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Затем зайти на каждую из страниц городов

(перечисление на карте сайта https://prazdnikon.ru/karta-sajta/ )

Удалить содержимое страницы (кроме сео текста внизу страницы (если он там есть) и первого экрана http://joxi.ru/8AnnJQOU7zBX7A и первого заголовка с текстом http://joxi.ru/Dr87XDjFzoVyNA )

заменив его на созданный шорткод

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и поменять на первом экране значение H заголовка

это http://joxi.ru/BA0lL8NHPM09zA сделать Н1

это http://joxi.ru/gmvN0azHvqp8jm сделать span

это http://joxi.ru/DmBjQwqUzJX57m также сделать span

--

этот заголовок, следующий сразу за первым экраном сделать Н2 http://joxi.ru/Q2KoRbGCwLz3N2

--

Перед тем как приступить ко всему - прислать мне что получилось на одной странице чтобы я подтвердил и только затем делать на всех страницах

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Задача предельно простая просто требует определенного времени

Бюджет: 800 руб.

Срок: желательно сегодня