Поменять последовательность действий в opencart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок152 просмотра
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Нужно поменять порядок действий для нового клиента.

Получается такая последовательность действий для нового пользователя при нажатии кнопки «записаться на курс»:

1.нажал кнопку «записаться»

2.появилось окно регистрации

3.выбор цены

А надо так:

1.нажал кнопку «записаться»

2.выбор цены

3.появилось окно регистрации

Пишите цены и сроки.  Скрины и ссылки предоставлю в переписке.

OpenCart
4 года назад
guest_15820934194367
4 года в сервисе
Был
4 года назад