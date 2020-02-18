Разработка фронтент-сборки пазла в браузере

Разработать алгоритм сборки пазла на фронтенд браузере. На входе картинка которая разбивается на квадраты (те без фигурных граней) и на фронтенде собирается. Ротации кваратов нет – есть только перетаскивание по плоскости. Разработка только под десктопные браузеры (без мобильной адаптивной версии). Рефер – https://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=%2F или много аналогов. Есть дизайн и верстка игрового поля и тз. Оплата по факту выполнения задачи (предоплаты нет), тк задача мелкая. Стоимость – ориентируемся на 5-10тр, срок – 2-3 дня. Можно использовать имеющиеся в доступе скрипты. Готовы обсуждать.