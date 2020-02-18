Карты Яндекс

На сайте Вордпресс необходимо создать модуль/плагин для добавления карт Яндекса, на сайт регулярно добавляются сотни компаний, заполняются карточки с данными: название, адрес, телефон, сайт.

В каждой компании публикуется стандартная карта https://yandex.ru/maps

В яндекс картах есть возможность вывода на карту название/бренд компании, если она конечно там зарегистрирована

Примерно 50% компаний находятся по адресу сайта

2.Если компания по домену не находится, тогда мы вносим в поисковую строку название компании/бренд и через запятую почтовый адрес, можно и телефон

3.Если название компании/бренд не находится, остается только почтовый адрес

То есть задействуются поля:

1.Почтовый Адрес

2.Название компании/бренд

3.Адрес сайта

Хотелось бы что бы карты показывались с названием компании, карта должна формироваться по умолчанию, во процессе добавления компании.