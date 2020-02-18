Карты Яндекс

Добрый день! Есть сайт [url=http://vanavto.com/]http://vanavto.com/[/url], он на WP + WooCommerce. Он хостится на [url=https://firstvds.ru/]https://firstvds.ru/[/url] (виртуальный сервер). Его необходимо наполнить товарами. Сайт донор [url=https://ixora-auto.ru/]https://ixora-auto.ru/[/url] Нужно спарсить все товары (обведены на скрине https://yadi.sk/i/n0Nv9W2uFFvAnQ) кроме каталога запчастей, и выложить их на нашем сайте (vanavto.com). Нужны почти все ...
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На сайте Вордпресс необходимо создать модуль/плагин для добавления карт Яндекса, на сайт регулярно добавляются сотни компаний, заполняются карточки с данными: название, адрес, телефон, сайт.
В каждой компании публикуется стандартная карта https://yandex.ru/maps
В яндекс картах есть возможность вывода на карту название/бренд компании, если она конечно там зарегистрирована
Примерно 50% компаний находятся по адресу сайта
2.Если компания по домену не находится, тогда мы вносим в поисковую строку название компании/бренд и через запятую почтовый адрес, можно и телефон
3.Если название компании/бренд не находится, остается только почтовый адрес
То есть задействуются поля:
1.Почтовый Адрес
2.Название компании/бренд
3.Адрес сайта
Хотелось бы что бы карты показывались с названием компании, карта должна формироваться по умолчанию, во процессе добавления компании.
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