Доработка модуля Битрикс (php) импорта – экспорта в xml.

Имеется модуль который экспортирует данные в xml товары, заказы, платежи и т.д.все типы и их структура есть в файле приложенном к проекту. Необходимо сделать симетричный импорт, принцип импорта – в названии файла содержится как тип так и дата изменения данных в сущностей

в файле. У всех сущносетей есть свой ГУИД(уникальный айди) и дата изменения. Берется сущность(товар,

заказ и т.д.), проверяется есть ли с таким гуидом сущность в базе, если есть

проверяется дата изменения если в базе, более ранняя, то все остальные данные

относящиеся к этой сущности берутся и заносятся в базу. Если дата в базе более

поздняя, то ничего не происходит. Если сущности еще не было, она создается. Данные считанного файла сохраняются, и далее считываются только более поздние файлы.

Также в настройках нужно добавить папку из которойидет импорт, импорт идет из двух разных папок (данные для обмена сохраняют две прграммы).