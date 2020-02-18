Разработка темы для Prestashop

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка3160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сверстанные макеты html js css.  

По данным макетам нужно сделать тему для Prestashop 

Бюджет по договоренности 

Присылайте предложения по срокам и бюджетам, а так же портфолио ваших работал на Prestashop 

Prestashop
4 года назад
Skarlatt
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
  • Похожие заказы

  • Доделать сайт на Битрикс

    1) Сделать версию для слабовидящих, либо прикрутить и настроить модуль. 2) Правки по верстке (отверстать небольшие изменения в дизайне) и функционалу (переделать эффекты слайдера). 3) Небольшие правки в адаптивной версии сайта. 4) Перенести сайт на рабочую версию Битрикс ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Яндекс карты для сайта API

    Привет При клике на икнонку адреса магазина в описании страницы, нужно что бы на карте, встроенной на этой же странице, открывалось описание соответствующего магазина, иконки свои добавлены через api - js УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ СРАЗУ! Спасибо

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер Ebay

    $80

    Нужно спарсит продажи в категории Health. Есть рабочий парсер (с проксями) в  облаке. Нужно донастроить. Дам доступ к исходникам и в виртуалку. Или можете использовать свой. Время 8-10 часов. Оплата почасово. $10 в час. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать Редирект

    Сайт ворд пресс сделать порядко 50 ти редиректов Где-то придется изменить структуру сайта , обязательное условие-сделать его не плагином, через сервирную часть

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Переделать сайт

    Нужно переделать сайт, чтобы работала платёжка сайт и платежка кард2карднужно их соеденить, чтобы работали нужно их соеденить, чтобы работали один спецыалист, который пытался  починить, сказал  что с платёжкой все гуд, она работает Другой  сказал, что там сама платёжка сбой ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать темплейт вебсайта

    Реализовать на основе SPA темплейта [url=http://webapplayers.com/inspinia_admin-v2.9.3/landing.html]http://webapplayers.com/inspinia_admin-v2.9.3/landing.html[/url] механику взятую с темплейта [url=http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/]http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/[/url]  (интересуют функциональные блоки, не дизайн) Итого страницы Главная - [url=http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/]http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/[/url] Страницы отфильтрованых разультатов - [url=http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/new-motors/new-motors-category/volkswagen/]http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/new-motors/new-motors-category/volkswagen/[/url] и [url=http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/new-motors/?alsp_action=search&amp;include_categories_children=1&amp;directories=1&amp;categories=0&amp;categories_text=&amp;location_id=0&amp;location_id_text=&amp;address=&amp;field_transmission=&amp;field_model_year=&amp;submit=]http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/new-motors/?alsp_action=search&amp;include_categories_children=1&amp;directories=1&amp;categories=0&amp;categories_text=&amp;location_id=0&amp;location_id_text=&amp;address=&amp;field_transmission=&amp;field_model_year=&amp;submit= [/url]Страница авто - [url=http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/new-motors/datsun-car/]http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/new-motors/datsun-car/[/url] Страница отфильтрованных результатов поиска даталей - [url=http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/shop/]http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/shop/[/url] Логин - [url=http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/login/]http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/login/[/url] Регистрация (которую нужно переделать в 4х шаговую) - [url=http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/register/]http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/register/ [/url]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Календарь

    Проблема: Сотрудник уходя в отпуск, командировку, больничный и прочее не обозначает себя и свой статус. Т.е. другие сотрудники организации не видят что он не на рабочем месте. И не знают на сколько он занят. Идея решения: Создать удобный и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист WP Woocomerce

    Добрый день! Нужен опытный, ответственный разработчик WP + Woocommerce.  Задача: изменить функционал корзины 1. Есть установленная премиум тема "Walker" - https://walker.qodeinteractive.com/  2. Планируется ИМ фотоэффектов. 3.  Привести корзину к макету PSD. 4. Реализовать функционал корзины. Возможность загружать фото к выбранному ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разобраться в стандарте EDI

    Для реализации обмена данными со сторонней системой был разработана форма которая формирует из данных своих полей письмо согласно стандарта  [url=https://standards4sdgs.unece.org/standards]EDI CODECO D95B[/url] ([url=https://standards4sdgs.unece.org/standards]https://standards4sdgs.unece.org/standards[/url]) Необходимо разобрать образцы писем согласно стандарта EDI и выявить какие строки и какие поля(элементы этих ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад