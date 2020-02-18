Нужно переделать сайт, чтобы работала платёжка

сайт и платежка кард2карднужно их соеденить, чтобы работали

нужно их соеденить, чтобы работали

один спецыалист, который пытался починить, сказал что с платёжкой все гуд, она работает

Другой сказал, что там сама платёжка сбой даёт при вводе карты

при вводе карты на сайте, пишет повторите позже , мне парень сказал, что тут дело с платежкой, мол от них нет отклика, хотя напрямую на сайте платежка работает

https://p2p.mdm.ru/transfer

что дело в Кривом коде сайта, с платежкой все гуд