Создать темплейт вебсайта

1) Сделать версию для слабовидящих, либо прикрутить и настроить модуль. 2) Правки по верстке (отверстать небольшие изменения в дизайне) и функционалу (переделать эффекты слайдера). 3) Небольшие правки в адаптивной версии сайта. 4) Перенести сайт на рабочую версию Битрикс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать на основе SPA темплейта http://webapplayers.com/inspinia_admin-v2.9.3/landing.html механику взятую с темплейта http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/ (интересуют функциональные блоки, не дизайн)
Итого страницы
Главная - http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/
Страницы отфильтрованых разультатов - http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/new-motors/new-motors-category/volkswagen/ и http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/new-motors/?alsp_action=search&include_categories_children=1&directories=1&categories=0&categories_text=&location_id=0&location_id_text=&address=&field_transmission=&field_model_year=&submit=
Страница авто - http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/new-motors/datsun-car/
Страница отфильтрованных результатов поиска даталей - http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/shop/
Логин - http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/login/
Регистрация (которую нужно переделать в 4х шаговую) - http://motoro.wpsixer.com/motoro-classi/register/
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