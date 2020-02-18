1) Сделать версию для слабовидящих, либо прикрутить и настроить модуль. 2) Правки по верстке (отверстать небольшие изменения в дизайне) и функционалу (переделать эффекты слайдера). 3) Небольшие правки в адаптивной версии сайта. 4) Перенести сайт на рабочую версию Битрикс ...
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Проблема:
Сотрудник уходя в отпуск, командировку, больничный и прочее не обозначает себя и свой статус. Т.е. другие сотрудники организации не видят что он не на рабочем месте.
И не знают на сколько он занят.
Идея решения:
Создать удобный и простой календарь для отслеживания статусов сотрудника (командировка, отпуск, больничный) .
Данная информация должна быть легко читаемая и понятная.
Отображение данной информации будет производиться на специальных стендах (широкоформатных телевизорах расположенных на стене коридоров), через браузер SmartTV
а так же возможность просматривать информацию удаленно через смартфон (после авторизации).
Процесс занесения информации (статуса) для пользователя не должен быть сложным и перегруженным.
Занесение информации производится собственными силами сотрудника.
Особые требования:
Программа должна работать на браузерах ОС: Windows, android, iOS, SmartTV (вот тут надо оговорить этот вопрос).
Программа должна быть написана на любом известном и популярном PHP фрейморке.
Код PHP не ниже 7ой версии. Использование БД MariaDB 5.5
Код программы должен содержать комментарии (для последующего возможно исправления третьими лицами)
Должна присутствовать возможность работа с LDAP (авторизация, синхронизация пользователей)
Занесение информации пользователем можно использовать чат-бот телеграмм (по закрытому каналу). Обсуждаемо
Техническая составляющая:
Программа должна состоять из трех частей :
Админка для администратора программы, далее АдминАдминка.
Админка для пользователей, далее ПользовательАдминка
Информационное окно, далее ИнформОкно.
Функционал АдминАдминка:
В данном режиме, предоставляются максимальные права Администратору для:
Управления пользователями: Удалить, добавить, редактировать, заблокировать пользователя
Управление занесенных данных пользователем: Удалить, редактировать, добавить событие. (возможность удаления событий по диапазону дат)
Настройка подключения к серверам LDAP.
Добавление и настройка категории статусов .
Дополнительное описание режима АдминАдминка «Управление пользователями»:
Пользователю с правами «Управление пользователями» доступны следующие операции:
1) Добавление пользователя. Должно осуществляться двумя способами:
- в «ручном» режиме, т.е. иметь возможность занести пользователя и данные о нем самостоятельно с помощью консоли.
- загрузкой данных из LDAP. Должно предоставляться окно со списком пользователей полученных от LDAP сервера (-ов).
Из данного списка выбираются учетные записи для работы с программой «Календарь» и добавляются в список пользователей программы «Календарь»
Необходимые поля для заполнения информации о пользователе:
ФИО
Фотография
Должность
Номер телефона
2 )Удаление пользователя:
Удаляется вся информация о пользователе и связанные с ним объекты из программы «Календарь».
3) Редактирование пользователя:
Должна быть возможность редактировать информацию о пользователе добавленном как в ручном режиме, так и через сервера LDAP.
Предусмотреть кнопку синхронизации с LDAP у каждого пользователя (добавленного из LDAP) для возможности получения новых или обновленных данных с серверов LDAP.
4) Блокирование пользователя.
Пользователю программы «Календарь» блокируется возможность авторизоваться в данном приложении, и просматривать статусы других пользователей.
Блокировка выставляется как в ручном режиме, так и с помощью информации из LDAP. (оговорим этот момент)
Дополнительное описание режима АдминАдминка «Управление занесенных данных пользователем»:
Должна присутствовать возможность просмотра всех записей определенного пользователя в виде списка.
Для выдаваемого списка событий пользователя должна иметься возможность установки фильтра диапазона дат .
Редактирование события пользователя :
- Корректировка введённых данных у выбранного пользователя.
- Удаление события. Событие полностью удаляется из программы «Календарь» у выбранного пользователя .
- Создание новое события . Администратор в ручном режиме необходимой информации для выбранного пользователя.
Дополнительное описание режима АдминАдминка «Настройка подключения к серверам LDAP»:
Данный функционал должен позволять добавлять LDAP сервера для последующего получения данных от этих серверов.
Должна присутствовать кнопка "Тест" позволяющая проверить доступность указанного сервера.
Необходимые поля:
Название сервера – внутренняя информация для идентификации сервера в списке серверов
Адрес сервера : сюда будет вводиться IP или FQDN адрес – строковый тип данных
Порт: порт подключения к LDAP серверу – строковый тип данных
Пользователь: логин - строковый тип данных . Данный логин является учетной записью доменного пользователя, обладающего правами получения данных из дерева AD.
Пароль: пароль – строковый тип данных . Пароль должен храниться в шифрованном виде .
Контейнер выборки: строковый тип данных
Фильтр AD: строковый тип данных
Дополнительное описание режима АдминАдминка «Добавление и настройка категории статусов»:
«Статусы» - используются для обозначения состояния сотрудника в определенный промежуток времени (дни, недели, месяца)
Должна присутствовать возможность добавлять, редактировать и удалять «статусы»
Статусы должны иметь следующие атрибуты:
Название
Цвет
Пиктограмма.
Примеры статусов :
В отпуске
На больничном
В командировке
Функционал ПользовательАдминка
В данном режиме предоставляются права пользователя для:
- Добавления события.
- Удаление события.
- Редактирование события.
Поля для события
Тип события – выбирается из «Статусы»
Дата начала события
Дата конца события
Комментарий.
Функционал ИнформОкно
Отображает информацию
- В шапке:
Комбобокс с режимом выбора цвета фона светлый/темный.
Описание «Статусов» с их цветовым обозначением.
Текущая дата и время.
Комбобокс с выбором размера сетки событий (неделя, месяц, квартал, год)
- Лента событий отображается под шапкой и занимает всю оставшуюся часть экрана. Сверху идут даты (числа и месяца), слева отображается ФИО (фото) сотрудника.
Текущая дата отображается в первом столбце . Следующими столбцами идут наступающие даты.
Сама сетка содержит цветовое обозначение на определенные даты определенного сотрудника в зависимости от занесенного им события. Отображается комментарий и пиктограмма события
В сетке событий идет автоматическая сортировка пользователей в зависимости от первого наступающего события.
Записи тех сотрудников у кого события уже проходят должны находится вверху.
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