Проблема:

Сотрудник уходя в отпуск, командировку, больничный и прочее не обозначает себя и свой статус. Т.е. другие сотрудники организации не видят что он не на рабочем месте.

И не знают на сколько он занят.

Идея решения:

Создать удобный и простой календарь для отслеживания статусов сотрудника (командировка, отпуск, больничный) .

Данная информация должна быть легко читаемая и понятная.

Отображение данной информации будет производиться на специальных стендах (широкоформатных телевизорах расположенных на стене коридоров), через браузер SmartTV

а так же возможность просматривать информацию удаленно через смартфон (после авторизации).

Процесс занесения информации (статуса) для пользователя не должен быть сложным и перегруженным.

Занесение информации производится собственными силами сотрудника.

Особые требования:

Программа должна работать на браузерах ОС: Windows, android, iOS, SmartTV (вот тут надо оговорить этот вопрос).

Программа должна быть написана на любом известном и популярном PHP фрейморке.

Код PHP не ниже 7ой версии. Использование БД MariaDB 5.5

Код программы должен содержать комментарии (для последующего возможно исправления третьими лицами)

Должна присутствовать возможность работа с LDAP (авторизация, синхронизация пользователей)

Занесение информации пользователем можно использовать чат-бот телеграмм (по закрытому каналу). Обсуждаемо

Техническая составляющая:

Программа должна состоять из трех частей :

Админка для администратора программы, далее АдминАдминка.

Админка для пользователей, далее ПользовательАдминка

Информационное окно, далее ИнформОкно.

Функционал АдминАдминка:

В данном режиме, предоставляются максимальные права Администратору для:

Управления пользователями: Удалить, добавить, редактировать, заблокировать пользователя

Управление занесенных данных пользователем: Удалить, редактировать, добавить событие. (возможность удаления событий по диапазону дат)

Настройка подключения к серверам LDAP.

Добавление и настройка категории статусов .

Дополнительное описание режима АдминАдминка «Управление пользователями»:

Пользователю с правами «Управление пользователями» доступны следующие операции:

1) Добавление пользователя. Должно осуществляться двумя способами:

- в «ручном» режиме, т.е. иметь возможность занести пользователя и данные о нем самостоятельно с помощью консоли.

- загрузкой данных из LDAP. Должно предоставляться окно со списком пользователей полученных от LDAP сервера (-ов).

Из данного списка выбираются учетные записи для работы с программой «Календарь» и добавляются в список пользователей программы «Календарь»

Необходимые поля для заполнения информации о пользователе:

ФИО

Фотография

Должность

Номер телефона

e-mail

2 )Удаление пользователя:

Удаляется вся информация о пользователе и связанные с ним объекты из программы «Календарь».

3) Редактирование пользователя:

Должна быть возможность редактировать информацию о пользователе добавленном как в ручном режиме, так и через сервера LDAP.

Предусмотреть кнопку синхронизации с LDAP у каждого пользователя (добавленного из LDAP) для возможности получения новых или обновленных данных с серверов LDAP.

4) Блокирование пользователя.

Пользователю программы «Календарь» блокируется возможность авторизоваться в данном приложении, и просматривать статусы других пользователей.

Блокировка выставляется как в ручном режиме, так и с помощью информации из LDAP. (оговорим этот момент)

Дополнительное описание режима АдминАдминка «Управление занесенных данных пользователем»:

Должна присутствовать возможность просмотра всех записей определенного пользователя в виде списка.

Для выдаваемого списка событий пользователя должна иметься возможность установки фильтра диапазона дат .

Редактирование события пользователя :

- Корректировка введённых данных у выбранного пользователя.

- Удаление события. Событие полностью удаляется из программы «Календарь» у выбранного пользователя .

- Создание новое события . Администратор в ручном режиме необходимой информации для выбранного пользователя.

Дополнительное описание режима АдминАдминка «Настройка подключения к серверам LDAP»:

Данный функционал должен позволять добавлять LDAP сервера для последующего получения данных от этих серверов.

Должна присутствовать кнопка "Тест" позволяющая проверить доступность указанного сервера.

Необходимые поля:

Название сервера – внутренняя информация для идентификации сервера в списке серверов

Адрес сервера : сюда будет вводиться IP или FQDN адрес – строковый тип данных

Порт: порт подключения к LDAP серверу – строковый тип данных

Пользователь: логин - строковый тип данных . Данный логин является учетной записью доменного пользователя, обладающего правами получения данных из дерева AD.

Пароль: пароль – строковый тип данных . Пароль должен храниться в шифрованном виде .

Контейнер выборки: строковый тип данных

Фильтр AD: строковый тип данных

Дополнительное описание режима АдминАдминка «Добавление и настройка категории статусов»:

«Статусы» - используются для обозначения состояния сотрудника в определенный промежуток времени (дни, недели, месяца)

Должна присутствовать возможность добавлять, редактировать и удалять «статусы»

Статусы должны иметь следующие атрибуты:

Название

Цвет

Пиктограмма.

Примеры статусов :

В отпуске

На больничном

В командировке

Функционал ПользовательАдминка

В данном режиме предоставляются права пользователя для:

- Добавления события.

- Удаление события.

- Редактирование события.

Поля для события

Тип события – выбирается из «Статусы»

Дата начала события

Дата конца события

Комментарий.

Функционал ИнформОкно

Отображает информацию

- В шапке:

Комбобокс с режимом выбора цвета фона светлый/темный.

Описание «Статусов» с их цветовым обозначением.

Текущая дата и время.

Комбобокс с выбором размера сетки событий (неделя, месяц, квартал, год)

- Лента событий отображается под шапкой и занимает всю оставшуюся часть экрана. Сверху идут даты (числа и месяца), слева отображается ФИО (фото) сотрудника.

Текущая дата отображается в первом столбце . Следующими столбцами идут наступающие даты.

Сама сетка содержит цветовое обозначение на определенные даты определенного сотрудника в зависимости от занесенного им события. Отображается комментарий и пиктограмма события

В сетке событий идет автоматическая сортировка пользователей в зависимости от первого наступающего события.

Записи тех сотрудников у кого события уже проходят должны находится вверху.