Wordpress: Реализовать систему промокодов на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок177 просмотров
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Добрый день! 

Есть сайт www.rhino-3d.ru.

На нем необходимо реализовать систему промокодов.  

В админке - таблица из двух колонок (промокод, скидка). В интерфейсе добавить чекбокс "У меня есть примокод", при выборе которого появляется поле для ввода промокода (снимаем галочку, поле пропадает).

При вводе промокода, соответствующего таблице из админки, меняется сумма заказа.

WordPress
4 года назад
Anstarky
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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