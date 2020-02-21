Сделать правки на сайте MODx

Добрый день, нужно сделать следующие правки на сайте https://xn--80afgkadzjekixj8ay9l.xn--p1ai/

Сайт на MODx

Хостинг sweb.ru

Список задач:

1) Cайт не обрабатывает 404-е ошибки. Например, при заходе на несуществующую страницу

https://xn--80afgkadzjekixj8ay9l.xn--p1ai/price131312312

или

http://xn--80afgkadzjekixj8ay9l.xn--p1ai/index/articles

404-ая ошибка не показывается. Нужно настроить обработку 404 сервером.

2) Ошибка по верстке:

При прокрутке левого основного меню, в некоторых разрешениях, его закрывает плашка с кнопками соц. Сетей, из-за чего нет возможности нажать ни на один пункт из меню.

Скрин https://yadi.sk/i/bOznB-zgGJuXMg

3) Есть раздел https://xn--80afgkadzjekixj8ay9l.xn--p1ai/video , это же видео выводится на главной странице. Нужно разделить их влияние друг от друга. Т.е. если мы сокращаем количество вывода видео на главной странице, то тоже самое происходит и на внутренней странице. Так быть не должно. На внутренней странице должны оставаться все видео.