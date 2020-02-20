Настроить отправку с форм на лендинге

$10
Веб-программированиеЗавершен15 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 5 сверстанных страниц html.

1 форма с авторизацией,  1 форма обратной связи

Требуется настроить кнопки,страницы,формы.

4 года назад
denisadmin
Марков 
76 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Gaiver_web
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Настроили форму на лендинге. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на Bitrix

    Требуется добавить на сайт ([url=https://www.allrepairs.ru/]https://www.allrepairs.ru/[/url]) блок ("Проекты"- первый вложенный файл [url=https://priority.aspro-demo.ru/]https://priority.aspro-demo.ru/[/url]) с возможностью включать и отключать его на каждой странице сайта, а также менять порядок. Этот блок должен быть настраиваемым через админку.  В полях должна быть ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Javascript, puppeteer

    $95

    Есть программа, написанная на JavaScript с использованием папитира (puppeteer). Надо по определенному сценарию нажимать кнопку в браузерах, которыми управляет папетир. Кнопка всего одна. Браузеры на одной и той же странице. Сайт аукциона. Если видим одну ...

    Javascript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирование Flash

    В прилагаемом файле "прибор WS" нужно исправить на "прибор Phasis" и сохранить его в одном из видео форматов, пригодных для размещения в Фейсбуке. [url=https://www.facebook.com/help/218673814818907]https://www.facebook.com/help/218673814818907[/url]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Некоторые доработки сайта на bitrix

    [url=http://imcar.com.ua]imcar.com.ua[/url] 1. Свойства товара такие как производитель,артикул, состояние разместить рядом с ценой на товар. 2. В раздел  "оформление заказа" отредактировать, убрать лишние блоки,такие как местоположение, индекс, оплата, автоматический расчет стоимости доставки, так чтобы не нарушить, загрузку заказов ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка программы - система регистрации клиента

    Требуется доработать программу - система регистрации клиента мероприятия на сайте. Система включает: внесение личных данных, выбор продуктов и сервисов, оплата за регистрацию он-лайн. Система размещена на отдельном сайте (субдомен) на хосте nic.ru. Доработка включает программирование ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист Битрикс24 для доработки готового сайта

    Платформа Битрикс24. Установлен модуль телефонии. Есть доработки. Задача1: Не создавать лиды с входящих звонков автоматически (отключить типовой функционал). Задача2: Когда звонок завершился (любой), нужно задавать вопрос: "Создать лид?" и ответы "Да", "Нет". По результатам ответа либо создавать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать англоязычную версию сайта

    Сайт по продаже цифровых товаров с импортом через с сервис Digiseller. Необходимо реализовать функцию переключения языков (с русского на английский) и конвертацию стоимости товара (рубли/евро/доллары). Ссылку на сайт и ТЗ в л/с.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Специалист Яндекс Карт API для решения задачи

    На сайте реализован функционал меток на сайте. Нужно доработать функционал. 1. Геолокация работает некорректно, почему-то не определяет местоположение правильно. Показывает нужный город, но просто центр города, вместо конкретного местоположения. Возможно  это из-за того что сайту не дали разрешение ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать скрипт на основе Facebook Graph API (Instagram API Business Di

    Нужно написать скрипт, который будет запрашивать данные в Facebook Graph API (Instagram API Business Discovery - именно отсюда) и обрабатывать их "на лету", чтобы моментально выводить проанализированную информацию пользователю. Обрабатывать нужно будет эту информацию (http://joxi.ru/4Ak9jzZTXl05bm)

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад