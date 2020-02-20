Настроить отправку с форм на лендинге

Требуется добавить на сайт ([url=https://www.allrepairs.ru/]https://www.allrepairs.ru/[/url]) блок ("Проекты"- первый вложенный файл [url=https://priority.aspro-demo.ru/]https://priority.aspro-demo.ru/[/url]) с возможностью включать и отключать его на каждой странице сайта, а также менять порядок. Этот блок должен быть настраиваемым через админку. В полях должна быть ...