Некоторые доработки сайта на bitrix

imcar.com.ua

1. Свойства товара такие как производитель,артикул, состояние разместить рядом с ценой на товар.

2. В раздел "оформление заказа" отредактировать, убрать лишние блоки,такие как местоположение, индекс, оплата, автоматический расчет стоимости доставки, так чтобы не нарушить, загрузку заказов в 1С.

3. Настроить уведомление на мобильный телефон о заказе (viber, приложение, смс и тд)

4. Не приходит уведомление на электронную почту о заказе

5. Заменить логотип и отредактировать расположения блока с фото и контактами менеджера.