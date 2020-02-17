Доработка программы - система регистрации клиента

Сейчас на сайте есть один зал, который выведен с помощью шорт-кода,теперь нужно сделать другой зал, для другого мероприятия, с таким же выводом, и функционалом, только без онлайн оплаты. [b] Что нужно сделать? [/b][b] [list][*][b]Картинка зала с выбором места[/b] ⁃ 1-3 ...