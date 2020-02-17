Правка шаблона Joomla 3

Проект на Laravel - подключение API, доработка БД проекта,GIT -СРОЧНО! ТЗ исполнителю Срок сегодня - первые результаты, начать нужно сразу Общий срок исполнения работы - среда Оплата по готовности, БЕЗ авансов Оставляйте ваш скайп для связи Анти..bot: 1-14
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Убрать jQuery, объединить css, js. Пример в работе: http://miruspeha.beget.tech/
1. Нужно убрать весь jQuery. Переключение мобильного меню нужно сделать на JS.
2. Объединить весь css в один файл.
3. script.responsive.js и script.js объединить в один.
После правки шаблон должен быть валидным https://validator.w3.org/, сохранять работоспособность как до правки и не бросать ошибок в консоль.
- Похожие заказы
- $80Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать модуль (прототип quiz_archive), чтобы была возможность компактно сохранить результат тестового задания по каждому пользователю в pdf-файл. Предпочтение исполнителям, имеющих ранее опыт написания плагинов для moodle. Подробное задание по запросу. Перед обсуждением бюджета ИСПОЛНИТЕЛЮ следует сформулировать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $35
Нужно улучшить показатели Гугл Спид (CMS Magento) - СРОЧНО! И внести одну небольшую правку в код! Показатели нужно улучшить до 80+ Срок сегодня, в течении 5-6 часов, начать сразу Оплата по готовности, БЕЗ авансов Оставляйте ваш скайп для связи Анти..bot: 1-14Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно написать бота или скрипт. Что он должен выполнять: 1. Зайти на сайт [url=https://alan-trade.kz/#/]https://alan-trade.kz/#/[/url] 2. Авторизоваться есть логин и пароль. 3. После авторизации заполнить форму "Подать заявку" (заявку должен подавать в указанное время очень быстро) - селект: Выбор ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. На сайте WP есть несколько страниц с услугами, есть кнопка "Заказать", после нажатия которой, появляется форма заявки, после ее заполнения, человека перекидывает на страницу "thank you page". Также есть настроенная Яндекс.Касса (счета формирую вручную). Хочу связаться ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Мы сеть школ дополнительного образования для школьников. Необходимо обрабатывать информацию из CRM, выводить ее в приемлемом для нас виде, создавать новые модели, изменять свойства существующих. Примеры задач: [list][*]Вывод количества учеников с статусом “Ожидают занятие” и “Ожидают группу” ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Создание бота для бронирования мест в консульстве. при этом будет обходить капчу. И сможет перенастраивать его когда будут менять капчу. (за отдельную плату). Если сумма небольшая. предложите свою цену. Сайт консульства: [url=http://www.e-konsulat.gov.pl/]www.e-konsulat.gov.pl[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно собрать тревожную кнопку с размерами: 3х3см и толщиной 1-2см. Нажатие должно быть тугое, чтобы случайно в сумочке не нажалось. Функционал: Открыть ссылку и отправить 3 смски. При переходе по определенной ссылке, происходит действие.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте дамы и господа. Требуется парсер play.google.com без самого файла для DLE или доработка моего. Основные требования от парсера: - Парсинг по ссылке - Загрузка иконки приложения - Загрузка текста приложения - Загрузка скриншотов - Информация о приложении версия android ,версия приложения ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Макеты в приложении CMS написана на yii 2Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад