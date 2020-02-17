Правка шаблона Joomla 3

Убрать jQuery, объединить css, js. Пример в работе: http://miruspeha.beget.tech/

1. Нужно убрать весь jQuery. Переключение мобильного меню нужно сделать на JS.

2. Объединить весь css в один файл.

3. script.responsive.js и script.js объединить в один.

После правки шаблон должен быть валидным https://validator.w3.org/, сохранять работоспособность как до правки и не бросать ошибок в консоль.