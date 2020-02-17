Проект на Laravel - подключение API, доработка БД проекта,GIT -СРОЧНО!

Добрый день. На сайте WP есть несколько страниц с услугами, есть кнопка "Заказать", после нажатия которой, появляется форма заявки, после ее заполнения, человека перекидывает на страницу "thank you page". Также есть настроенная Яндекс.Касса (счета формирую вручную). Хочу связаться ...