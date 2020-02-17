Проект на Laravel - подключение API, доработка БД проекта,GIT -СРОЧНО!

$80
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект на Laravel - подключение API, доработка БД проекта,GIT -СРОЧНО!

ТЗ исполнителю

Срок сегодня - первые результаты, начать нужно сразу

Общий срок исполнения работы - среда

Оплата по готовности, БЕЗ авансов

Оставляйте ваш скайп для связи

Анти..bot: 1-14

Laravel
4 года назад
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)
  • Похожие заказы

  • Написать плагин для moodle

    Необходимо написать модуль (прототип quiz_archive), чтобы была возможность компактно сохранить результат тестового задания по каждому пользователю в pdf-файл. Предпочтение исполнителям, имеющих ранее опыт написания плагинов для moodle. Подробное задание по запросу. Перед обсуждением бюджета ИСПОЛНИТЕЛЮ следует сформулировать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно улучшить показатели Гугл Спид (CMS Magento) - СРОЧНО!

    $35

    Нужно улучшить показатели Гугл Спид (CMS Magento) - СРОЧНО! И внести одну небольшую правку в код! Показатели нужно улучшить до 80+ Срок сегодня, в течении 5-6 часов, начать сразу Оплата по готовности, БЕЗ авансов Оставляйте ваш скайп для связи Анти..bot: 1-14

    Magento
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать бота, скрипта

    Нужно написать бота или скрипт. Что он должен выполнять: 1. Зайти на сайт [url=https://alan-trade.kz/#/]https://alan-trade.kz/#/[/url] 2. Авторизоваться есть логин и пароль. 3. После авторизации заполнить форму "Подать заявку" (заявку должен подавать в указанное время очень быстро) - селект: Выбор ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настроить Яндекс.Кассу на сайте услуг (WordPress)

    Добрый день. На сайте WP есть несколько страниц с услугами, есть кнопка "Заказать", после нажатия которой, появляется форма заявки, после ее заполнения, человека перекидывает на страницу "thank you page". Также есть настроенная Яндекс.Касса (счета формирую вручную). Хочу связаться ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка и вывод информации из CRM через REST API

    Мы сеть школ дополнительного образования для школьников. Необходимо обрабатывать информацию из CRM, выводить ее в приемлемом для нас виде, создавать новые модели, изменять свойства существующих.  Примеры задач: [list][*]Вывод количества учеников с статусом “Ожидают занятие” и “Ожидают группу” ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание бота

    Создание  бота для бронирования мест в консульстве. при этом будет обходить капчу. И сможет перенастраивать его когда будут менять капчу. (за отдельную плату). Если сумма небольшая. предложите свою цену. Сайт консульства: [url=http://www.e-konsulat.gov.pl/]www.e-konsulat.gov.pl[/url]

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Тревожная кнопка с 2 функциями.

    Нужно собрать тревожную кнопку с размерами: 3х3см и толщиной 1-2см.  Нажатие должно быть тугое, чтобы случайно в сумочке не нажалось. Функционал: Открыть ссылку и отправить 3 смски. При переходе по определенной ссылке, происходит действие.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен парсер google play lzk DLE

    Здравствуйте дамы и господа. Требуется парсер play.google.com без самого файла для DLE или доработка моего. Основные требования от парсера: - Парсинг по ссылке  - Загрузка иконки приложения - Загрузка текста приложения - Загрузка скриншотов - Информация о приложении версия android ,версия приложения ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Front-End разработчик REST API

    Front-End разработчик REST API Есть написанный на php виджет использующий SOAP API, код размещается во фрейме на сайтах и все работает нормально, но неудобства связаны с использованием прокрутки во фрейме. Нужно переделать на яваскрипте все или ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад