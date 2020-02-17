Отделить тарифы друг от друга

Платформа Drupal

На странице http://omega.webng.pro/internet выбираем сначала для кого показать тарифы: физ или юр лицо, ниже список объектов, у каждого их них свои тарифы, прикрепляю эксельник - у физ и юр лиц должно быть разное название и цена тарифа, а сейчас на сайте сделано так - один тариф и обязательно надо указать цены для Юр лица и Физ лица. - Просто нужно разделить тарифы.

сейчас такая реализация на сайте:

- Сперва нужно добавить все существующие тарифы

http://omega.webng.pro/admin/structure/taxonomy/kit - список тарифов

- Далее нужно добавить все населенные пункты

http://omega.webng.pro/admin/structure/taxonomy/settlement

- добавление самого тарифа http://omega.webng.pro/node/add/kit