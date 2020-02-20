Запись/вывод данных в/из БД.

Имя товарища мне лично не известно, но тем не менее было очень приятно посотрудничать. Задача была поставлена в некоторых местах "на усмотрение разработчика", но в общем и целом - грамотно и понятно. С оплатой никаких проблем не возникло. В общении - сплошной позитив. В общем, рекомендую как приятного и надёжного заказчика.