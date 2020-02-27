Специалист Яндекс Карт API для решения задачи

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Веб-программированиеЗавершен5 заявок155 просмотров
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На сайте реализован функционал меток на сайте. Нужно доработать функционал.

1. Геолокация работает некорректно, почему-то не определяет местоположение правильно.

Показывает нужный город, но просто центр города, вместо конкретного местоположения.

Возможно  это из-за того что сайту не дали разрешение на геопозицию, может нужно уведомление вывести?

2. Можно ли геолокацию сделать стрелочкой, как в Яндекс.Навигаторе?

3. Нужно сделать чтобы локация становилась активной, если к ней подойти.

То есть должна быть какая-то триггер зона, зайдя в которую, метка станет активной, и покажется контент, который сейчас активируется по нажатию на метку.

ТЗ прикрепили: https://drive.google.com/file/d/1qJkiWnzn7kDFoGXq2tt4UoSdHZctn_Nn/view?usp=sharing

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4 года назад
AlexeyLu
Алексей 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$50
2 дня
WMZ
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