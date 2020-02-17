Нужно интегрировать зал на одностраничный сайт WordPress

Сейчас на сайте есть один зал, который выведен с помощью шорт-кода,теперь нужно сделать другой зал, для другого мероприятия, с таким же выводом, и функционалом, только без онлайн оплаты.

Что нужно сделать?

Картинка зала с выбором места ⁃ 1-3 ряд VIP места (в панели управлении можно менять цену)

⁃ 1-3 ряд VIP места (в панели управлении можно менять цену) При наведении на любое место: ⁃ всплывает стоимость места.

⁃ всплывает стоимость места. При нажатии на любое место: ⁃ всплывает модальное окно ⁃ в окне указан: ряд, место и цена ⁃ плюс дополнительные поля: ⁃ Имя и Фамилия, Город, номер тел. ⁃ невидимая капча, чтобы не было спам бронирований! ⁃ кнопка забронировать место!

⁃ всплывает модальное окно ⁃ в окне указан: ⁃ плюс дополнительные поля: ⁃ ⁃ невидимая капча, чтобы не было спам бронирований! ⁃ При нажатии кнопки «Забронировать» ⁃ оповещение о бронирование меся ⁃ Сразу меняется цвет места и становиться место забронированным автоматически.

⁃ оповещение о бронирование меся ⁃ Сразу меняется цвет места и становиться место забронированным автоматически. Письмо со всеми данными приходит на указанный Email.

Все будет прорисовано в фотошоп формате для исполнителя!

Наш сайт на скрине в доках.

От вас стоимость и сроки!