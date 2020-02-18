Разработка бек-енд части корпоративного сайта

Сейчас на сайте есть один зал, который выведен с помощью шорт-кода,теперь нужно сделать другой зал, для другого мероприятия, с таким же выводом, и функционалом, только без онлайн оплаты. [b] Что нужно сделать? [/b][b] [list][*][b]Картинка зала с выбором места[/b] ⁃ 1-3 ...
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Нужно доработать бек-енд на вордпрессе для корпоративного сайта, верстка уже готова, необходимо натянуть на WP, подключить к админ. панели страницы, чтобы их можно было редактировать - картинки, банера, текст, видео. сделать несколько языков, чтобы можно было заполнять контент на нескольких языках.Подключить основные плагины для сайта - безопасность, seo, кеширование, оптимизация etc.
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